Звільнення Лопетегі дорого коштуватиме Реалу

Головного тренера мадридського Реала Юлена Лопетегі від звільнення рятує тільки велика сума компенсації, прописана в контракті.

Про це повідомляє Sport.es.

Згідно з контрактом, якщо клуб захоче розірвати угоду, то Флорентіну Пересу доведеться виплатити 52-річному наставнику 18 млн євро.

Попереду у Реала матч з Барселоною в чемпіонат Іспанії. В разі поразки Реала Переса від рішення позбутися від наставника може не втримати сума компенсації за звільнення Лопетегі.

Нагадаємо, Моурінью може повернутися до Реалу.

Реал в Лізі чемпіонів переграв Вікторію.

Джерело - isport.ua.