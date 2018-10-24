Звільнення Лопетегі дорого коштуватиме Реалу

Головного тренера мадридського Реала Юлена Лопетегі від звільнення рятує тільки велика сума компенсації, прописана в контракті.
Про це повідомляє Sport.es.
Згідно з контрактом, якщо клуб захоче розірвати угоду, то Флорентіну Пересу доведеться виплатити 52-річному наставнику 18 млн євро.
Попереду у Реала матч з Барселоною в чемпіонат Іспанії. В разі поразки Реала Переса від рішення позбутися від наставника може не втримати сума компенсації за звільнення Лопетегі.
Нагадаємо, Моурінью може повернутися до Реалу.
Реал в Лізі чемпіонів переграв Вікторію.
Джерело - isport.ua.