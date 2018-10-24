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Конте готовий очолити Реал

Сьогодні 18:29 201 0
Конте готовий очолити Реал

Екс-тренер Челсі Антоніо Конте висловив бажання очолити мадридський Реал.

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Sky Sports.

Антоніо Конте висловив готовність очолити мадридський Реал, якщо клуб таки зважиться на звільнення Хулена Лопетегі.

Про це італійський фахівець повідомив представникам "вершкових".

На даний момент Конте все ще пов'язаний контрактом з Челсі до 2019-го, попри те, що в липні він був замінений на Мауріціо Саррі.

Якщо Антоніо хоче очолити Реал до 2019, то йому доведеться відмовитися від компенсації в розмірі 9 млн фунтів від "пенсіонерів", лише після цього він зможе вести переговори з іншими клубами.

Є ймовірність, що Реал буде змушений виплатити Челсі певну суму компенсації за Конте.

Крім цього, якщо "вершкові" таки зважаться на цей крок, то їм доведеться заплатити 18 млн євро Хулен Лопетегі за достроковий розрив контракту.

Раніше Конте пов'язували з Міланом.

Також, Конте є одним з претендентів на заміну Моурінью в Манчестер Юнайтед.

Джерело - ua-football.com.

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