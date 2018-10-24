Шахтар зазнав два антирекорди у грі з Манчестер Сіті

Шахтар зазнав два антирекорди у грі третього туру Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє prosport.tsn.ua.

По-перше, "гірники" зазнали найбільшої домашньої поразки за Паулу Фонсеки у себе вдома.

Португалець очолив донеччан у 2016 році, проте жодного разу його підопічні не поступалися з таким великим рахунком.

Востаннє, Шахтар зазнавав розгрому ще у вересні 2015 року. Тоді чинний чемпіон України був битий вдома французьким ПСЖ - 0:3.

Окрім того, в матчі з "городянами" донеччани зазнали першої домашньої поразки від англійських клубів в історії.

До зустрічі з командою Хосепа Гвардіоли "гірники" зіграли сім ігор у рідних стінах проти представників з Туманного Альбіону, Шахтар не програв жодного протистояння - п'ять перемог та дві нічиї.

Утім, восьма дуель виявилася для підопічних Фонсеки невдалою.

Усі домашні матчі Шахтаря проти англійських клубів:

Шахтар - Арсенал - 3:0 (2000, груповий етап ЛЧ)

Шахтар - Тоттенхем - 2:0 (2009, 1/16 фіналу Кубка УЄФА)

Шахтар - Фулхем - 1:1 (2010, 1/16 фіналу Ліги Європи)

Шахтар - Арсенал - 2:1 (2010, груповий етап ЛЧ)

Шахтар - Челсі - 2:1 (2012, груповий етап ЛЧ)

Шахтар - Манчестер Юнайтед - 1:1 (2013, груповий етап ЛЧ)

Шахтар - Манчестер Сіті - 2:1 (2017, груповий етап ЛЧ)

Нагадаємо, стартував продаж квитків на українське класіко.

Також, суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів влаштували триллер.

Джерело - prosport.tsn.ua.