Шахтар - Динамо: стартував продаж квитків на матч

Квитки на центральний поєдинок 14-го туру між Шахтарем та Динамо надійшли у продаж.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Перепустки на матч можна придбати у касах стадіону ОСК Металіст, на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу та роздрібних мережах Харкова.

Ціни на квитки стартують від 40 гривень.

Центральний матч 14-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Нагадаємо, донецький Шахтар був битий на власному полі в 3-му турі ЛЧ Манчестер Сіті.

Ще в першому таймі містяни вирішили долю матчу, забивши два голи у ворота гірників.

Джерело - shakhtar.com.