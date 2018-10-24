Шахтар - Динамо: стартував продаж квитків на матч

Квитки на центральний поєдинок 14-го туру між Шахтарем та Динамо надійшли у продаж.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Перепустки на матч можна придбати у касах стадіону ОСК Металіст, на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу та роздрібних мережах Харкова.
Ціни на квитки стартують від 40 гривень.
Центральний матч 14-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Стартовий свисток пролунає о 17:00.
Нагадаємо, донецький Шахтар був битий на власному полі в 3-му турі ЛЧ Манчестер Сіті.
Ще в першому таймі містяни вирішили долю матчу, забивши два голи у ворота гірників.
Джерело - shakhtar.com.