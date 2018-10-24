Суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів влаштували триллер. ВІДЕООГЛЯД

Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів і опустився на останню сходинку турнірної таблиці, оскільки Гоффенгайм, який був нижче, взяв бал в боротьбі з Ліоном. Німці з французами влаштували знатну перестрілку, котра стала прикрасою ігрового дня.
Ліга чемпіонів
3-й тур
24 жовтня
Гоффенхайм - Ліон 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 27 Траоре, 1:1 - 33 Крамарич, 2:1 - 47 Крамарич, 2:2 - 59 Ндомбеле, 2:3 - 67 Депай 3:3 - 90+2 Жоелінтон 90+2
Нагадаємо, у матчі проти Манчестер Сіті Шахтарю не могли допомогти травмовані Марлос та Тайсон.
Екс-футболіст Шахтаря Володимир Єзерський заявив, що нинішньому Шахтарю не вистачає справжнього лідера.
Джерело - Чемпіон.