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Суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів влаштували триллер. ВІДЕООГЛЯД

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Суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів влаштували триллер. ВІДЕООГЛЯД

Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів і опустився на останню сходинку турнірної таблиці, оскільки Гоффенгайм, який був нижче, взяв бал в боротьбі з Ліоном. Німці з французами влаштували знатну перестрілку, котра стала прикрасою ігрового дня.

Ліга чемпіонів

3-й тур

24 жовтня

Гоффенхайм - Ліон 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Траоре, 1:1 - 33 Крамарич, 2:1 - 47 Крамарич, 2:2 - 59 Ндомбеле, 2:3 - 67 Депай 3:3 -  90+2 Жоелінтон 90+2

 

Нагадаємо, у матчі проти Манчестер Сіті Шахтарю не могли допомогти травмовані Марлос та Тайсон

Екс-футболіст Шахтаря Володимир Єзерський заявив, що нинішньому Шахтарю не вистачає справжнього лідера

Джерело - Чемпіон.

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