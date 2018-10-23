Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів

У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар вдома розгромно програв Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті з самого початку матчу проти Шахтаря володів значною перевагою та втілив її у голи ще у першому таймі.
На 30-й хвилині ударом з льоту англійський клуб вивів вперед Давід Сільва. На 34-й хвилині після подачі кутового головою забив Емерік Ляпорт.
По перерві розгромним рахунок, після швидкої атаки, зробив Бернарду Сілва.
Манчестер Сіті переміг Шахтар з рахунком 3:0, набрав 6 очок та захопив лідерство у групі F.
Донеччани з 2 пунктами опустилися на останню позицію. Стільки ж очок має Гоффенгайм, у якого краща різниця м'ячів. Другим з 5 пунктами йде Ліон.
Ліга чемпіонів
3-й тур
Група F
23 жовтня
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 30 Давід Сільва, 0:2 - 34 Ляпорт, 0:3 - 71 Бернарду Сілва
Шахтар: П'ятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Ракицький, Коваленко (Алан Патрік, 62), Майкон, Веллінгтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентіньо, 84), Мораес.
Манчестер Сіті: Едерсон, Отаменді, Лапорт, Менді, Стоунз (Уокер, 80), Давід Сільва, Фернандінью, Марез, де Брейне (Бернарду Сілва, 69), Стерлінг, Габріел Жезус (Фоден, 88).
Попередження: Кривцов, 87; Отаменді, 90.
Нагадаємо, у матчі проти Манчестер Сіті Шахтарю не могли допомогти травмовані Марлос та Тайсон.
Екс-футболіст Шахтаря Володимир Єзерський заявив, що нинішньому Шахтарю не вистачає справжнього лідера.
Джерело - Чемпіон.