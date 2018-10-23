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Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів

Вчора 23:51 227 0
Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів

У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар вдома розгромно програв Манчестер Сіті. 

Манчестер Сіті з самого початку матчу проти Шахтаря володів значною перевагою та втілив її у голи ще у першому таймі. 

На 30-й хвилині ударом з льоту англійський клуб вивів вперед Давід Сільва. На 34-й хвилині після подачі кутового головою забив Емерік Ляпорт. 

По перерві розгромним рахунок, після швидкої атаки, зробив Бернарду Сілва. 

Манчестер Сіті переміг Шахтар з рахунком 3:0, набрав 6 очок та захопив лідерство у групі F.

Донеччани з 2 пунктами опустилися на останню позицію. Стільки ж очок має Гоффенгайм, у якого краща різниця м'ячів. Другим з 5 пунктами йде Ліон. 

Ліга чемпіонів

3-й тур

Група F

23 жовтня

Шахтар - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Давід Сільва, 0:2 - 34 Ляпорт, 0:3 - 71 Бернарду Сілва

Шахтар: П'ятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Ракицький, Коваленко (Алан Патрік, 62), Майкон, Веллінгтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентіньо, 84), Мораес.

Манчестер Сіті: Едерсон, Отаменді, Лапорт, Менді, Стоунз (Уокер, 80), Давід Сільва, Фернандінью, Марез, де Брейне (Бернарду Сілва, 69), Стерлінг, Габріел Жезус (Фоден, 88).

Попередження: Кривцов, 87; Отаменді, 90.

Нагадаємо, у матчі проти Манчестер Сіті Шахтарю не могли допомогти травмовані Марлос та Тайсон

Екс-футболіст Шахтаря Володимир Єзерський заявив, що нинішньому Шахтарю не вистачає справжнього лідера

Джерело - Чемпіон.

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