Колишнього форварда Динамо вигнали з клубу через пиятику

Колишнього нападника Динамо Андреса Ескобара вигнали з колумбійського Депортіво через неспортивну поведінку.

Про це пишет портал elpais.com.co.

Ескобар не потрапив у заявку на один з матчів чемпіонату Колумбії, що дуже засмутило екс-динамівця. Після гри нападник пішов у нічний клуб з невідомою жінкою.

Наступного дня Ескобар прийшов на тренування, але був у жахливому стані і не міг тренуватись. 27-річного форварда відправили у підтрибунне приміщення, де він одразу ж заснув.

Тести показали, що футболіст знаходився напідпитку. Оскільки Ескобар не хотів розривати контракт за обопільною згодою, Депортіво зробило це в односторонньому порядку.

Раніше Ескобар належав київському Динамо з 2011 по 2018 рік. За киян нападник провів 18 хвилин, весь інший час був в орендах.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу з рахунком 1:0.

Супряга відзначився першим асистом за Динамо, після переходу до київського клубу.

Джерело - dynamomania.