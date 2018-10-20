Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО

У 12-му турі чемпіонату України Динамо у гостях переграло Ворсклу.
Динамо повело у рахунку на 40-й хвилині. Владислав Супряга промчав лівим флангом та прострілив, а Віктор Циганков відправив м’яч у верхній кут.
У другому таймі кияни віддали ініціативу Ворсклу, однак полтавці врятуватися від поразки не змогли.
Динамо перемогло Ворсклу 1:0, набрало 29 очок та залишилося на відстані у 2 пункти від лідера УПЛ - Шахтаря.
Чемпіонат України, УПЛ
12-й тур
20 жовтня
Ворскла - Динамо 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 40 Циганков
Ворскла: Шуст, Сапай, Якубу (82 Сергійчук), Пердута, Даллку, Скляр, Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Коломоєць (72 Карека), Кулач.
Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Гармаш, Шепелев, Буяльський (70 Сидорчук), Циганков (71 Сідклей), Морозюк, Супряга.
Попередження: 29 Буяльський, 59 Кадар, 83 Гармаш.
Нагадаємо, у іншому матчі УПЛ Маріуполь у драматичному матчі переміг Зорю.
Раніше, Шахтар у 12-му турі УПЛ у меншості переміг Десну.
Джерело - Чемпіон.