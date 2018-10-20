Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО

У 12-му турі чемпіонату України Динамо у гостях переграло Ворсклу.

Динамо повело у рахунку на 40-й хвилині. Владислав Супряга промчав лівим флангом та прострілив, а Віктор Циганков відправив м’яч у верхній кут.

У другому таймі кияни віддали ініціативу Ворсклу, однак полтавці врятуватися від поразки не змогли.

Динамо перемогло Ворсклу 1:0, набрало 29 очок та залишилося на відстані у 2 пункти від лідера УПЛ - Шахтаря.

Чемпіонат України, УПЛ

12-й тур

20 жовтня

Ворскла - Динамо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Циганков

Ворскла: Шуст, Сапай, Якубу (82 Сергійчук), Пердута, Даллку, Скляр, Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Коломоєць (72 Карека), Кулач.

Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Гармаш, Шепелев, Буяльський (70 Сидорчук), Циганков (71 Сідклей), Морозюк, Супряга.

Попередження: 29 Буяльський, 59 Кадар, 83 Гармаш.

Нагадаємо, у іншому матчі УПЛ Маріуполь у драматичному матчі переміг Зорю.

Раніше, Шахтар у 12-му турі УПЛ у меншості переміг Десну.

Джерело - Чемпіон.