Португалія перемогла Шотландію у товариському матчі

Збірна Португалії переграла у гостях Шотландію у товариському матчі.

Португалія знову грала без Кріштіану Роналду, який взяв паузу у виступах за збірну до кінця 2018 року.

Португальців вперед на 44-й хвилині вивів Елдер Кошта, який вразив ворота з близької відстані. Другий гол на 74-й хвилині, після навісу зі штрафного, головою забив Едер. До великого рахунок на 84-й хвилині довів Брума, який розібрався із захисниками та вразив дев’ятку.

За Шотландію у компенсований арбітром час гол престижу забив Стівен Нейсміт.

Товариський матч

14 жовтня

Шотландія - Португалія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Елдер Кошта, 0:2 - 74 Едер, 0:3 - 84 Брума, 1:3 - 90+3 - Нейсміт.

Нагадаємо, Португалія перемогла у Лізі Націй Польщу.

Раніше, Кріштіану Роналду, вирішив не грати за збірну Португалії до кінця 2018 року.

Джерело - Чемпіон.