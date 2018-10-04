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Роналду вирішив, чи гратиме цього року за Португалію

Сьогодні 16:15 252 0
Роналду вирішив, чи гратиме цього року за Португалію

Кріштіану Роналду не виступатиме за збірну Португалії до кінця 2018 року та зосередитися на виступах за Ювентус.

Про це повідомляє O Jogo. 

Таке рішення було ухвалено Роналду після бесіди з президентом Федерації футболу Португалії Фернанду Гомешем і головним тренером Фернанду Сантушем.

Роналду не був викликаний на матчі португальців в Лізі націй у вересні, оскільки вирішив зосередитися на адаптації в Ювентусі.

Збірна Португалії до кінця 2018 року має зіграти у Лізі націй проти Польщі та Італії, а також провести товариський матч із Шотландією. 

Нагадаємо, у США відновили розслідування щодо звинувачення Кріштіану Роналду у зґвалтуванні

Форвард Ювентуса Пауло Дібала заявив, що туринському клубу легше грати, коли Роналду перебуває на полі

Джерело - O Jogo.

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