Португалія без Роналду здобула вольову перемогу над Польщею у Лізі націй. ВІДЕО

Португалія здобула перемогу над Польщею у 3 турі Ліги націй.
Пйонтек продовжує забивати ледь не в кожному матчі сезону. Цього разу поляк відзначився дебютним голом за збірну, замкнувши навіс Куржави з кутового.
Однак після цього голу Польща віддала гру, чим і скористались португальці.
Ліга націй
3-й тур
11 жовтня
Польща - Португалія 2-3 (1:2)
Голи: 1:0 - 18 Пйонтек, 1:1 - 31 А. Сілва, 1:2 - 43- Глік (аг), 1:3 - 52 Б. Сілва, 2:3 - 77 Блащиковські
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Джерело - Чемпіон.