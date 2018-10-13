Ірландія та Данія зіграли внічию, результати інших матчів Ліги націй

У 3-му турі групового раунду Ліги націй збірна Ірландії зіграла вдома внічию з командою Данії.
Ліга націй
3-й тур
13 жовтня
Група B4
Ірландія - Данія 0:0
Група C3
Болгарія - Кіпр 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Кастанос, 1:1 - 59 Десподов, 2:1 - 68 Недєлєв
Група D4
Македонія - Ліхтенштейн 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 10 Трайковскі, 2:0 - 30 Трайковскі, 3:0 - 36 Пандєв, 3:1 - 37 Їлдіз, 4:1 - 67 Аліоскі
Нагадаємо, у іншому матчі 3-го туру Ліги націй Голландія принизила Німеччину.
Раніше, у матчі суперників збірної України команда Чехії перемогла Словаччину.
Джерело - Чемпіон.