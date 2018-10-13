Голландія принизила Німеччину в Лізі націй

Збірна Голландії перемогла Німеччину у 3-му турі Ліги націй.

Голландія забила на 30-й хвилині, коли після кутового на добиванні зіграв Вірджіл ван Дейк.

На 86-й хвилині голландці впіймали Німеччину на контратаці, яку точним ударом завершив Мемфіс Депай. До розгромного рахунок у компенсований арбітром час довів Джорджиньо Вейналдум.

Команда Рональда Кумана перемогла Німеччину з рахунком 3:0.

Голландія з 3 очками вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Німеччина з 1 пунктом - третя. Лідирує Франція, у якої 4 бали.

Ліга націй

3-й тур

13 жовтня

Група A1

Голландія - Німеччина 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Ван Дейк, 2:0 - 86 Депай, 3:0 - Вейналдум

Нагадаємо, матч проти Голландії став рекордним для Йоахіма Лева на посаді головного тренера збірної Німеччини.

Водночас, Марек Гамшик встановив рекорд збірної Словаччини за кількістю зіграних матчів.

Джерело - Чемпіон.