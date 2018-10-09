Шахтар звернувся у ФФУ з проханням покарати Харатіна. ВІДЕО

Шахтар звернувся до Федерації футболу України з вимогою покарати футболіста луганської Зорі Ігоря Харатіна.
Про це повідомляє Футбол 1.
Донецький клуб має намір домогтися того, щоб рішення арбітра було змінено. Замість попередження Харатін повинен отримати видалення і додаткові дисциплінарні санкції.
Нагадаємо, гравець Зорі Ігор Харатін грубо зіграв проти капітана донеччан і той був змушений покинути поле з допомогою медиків.
Вболівальники гірників погрожують Харатіну розправою.
Джерело - Футбол 1.