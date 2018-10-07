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Шахтар через травму втратив Тайсона

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Шахтар через травму втратив Тайсона

Лідер Шахтаря Тайсон отримав травму в матчі 11-го туру УПЛ проти Зорі.

Тайсон залишив поле на 78-й хвилині, після того, як проти нього прямою ногою зіграв Ігор Харатін. Бразилець пішов зі сльозами на очах. Після гри Тайсон не міг наступити на ногу та залишив лаву запасних зі сторонньою допомогою 

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека після гри заявив, що травма Тайсона може виявитися достатньо серйозною. 

Нагадаємо, у 11-му турі УПЛ Шахтар зіграв внічию із Зорею

Водночас, Динамо перемогло Олімпік та впритул наблизилося до Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

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