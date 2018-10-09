Збірна України вилетіла на матч проти Італії. ФОТО

Збірна України з аеропорту Бориспіль вирушила з Генуї, де 10 жовтня відбудеться контрольний матч "синьо-жовтих" зі збірною Італії.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.
В аеропорту Генуї до команди приєднаються легіонери - Коноплянка, Яремчук, Маліновський, Лунін, Макаренко і Петряк.
Відзначимо, що раніше була інформація, що через мікропошкодження з Італією не зіграє півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко.
Поєдинок Італія - Україна відбудеться 10 жовтня в Генуї. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до табору збірної 24 гравця, серед яких 8 легіонерів.
Раніше повідомлялося, що 12 жовтня збірна України проведе відкрите тренування в Харкові.
Джерело - ФФУ.