Збірна України вилетіла на матч проти Італії. ФОТО

Збірна України з аеропорту Бориспіль вирушила з Генуї, де 10 жовтня відбудеться контрольний матч "синьо-жовтих" зі збірною Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

В аеропорту Генуї до команди приєднаються легіонери - Коноплянка, Яремчук, Маліновський, Лунін, Макаренко і Петряк.

Відзначимо, що раніше була інформація, що через мікропошкодження з Італією не зіграє півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко.

Поєдинок Італія - ​​Україна відбудеться 10 жовтня в Генуї. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до табору збірної 24 гравця, серед яких 8 легіонерів.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня збірна України проведе відкрите тренування в Харкові.

Джерело - ФФУ.