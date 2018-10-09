Ярмоленко не зіграє проти Італії

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко не зіграє з командою Італії.
Про це повідомив головний тренер команди Андрій Шевченко.
"Ярмоленко летить з нами на цю гру, але на поле не вийде. У Андрія – мікротравма, і найближчим часом він повинен вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Сподіваємося, що до матчу з Чехією він буде готовий", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до табору збірної 24 гравця, серед яких 8 легіонерів.
Раніше повідомлялося, що 12 жовтня збірна України проведе відкрите тренування в Харкові.
Джерело - Команда 1.