Ярмоленко не зіграє проти Італії

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко не зіграє з командою Італії.

Про це повідомив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Ярмоленко летить з нами на цю гру, але на поле не вийде. У Андрія – мікротравма, і найближчим часом він повинен вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Сподіваємося, що до матчу з Чехією він буде готовий", – сказав Шевченко.