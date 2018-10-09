Лікар Шахтаря розповів про важкість травми Тайсона

Півзахиснику Шахтаря Тайсону не потрібна операція.

Про це повідомив керівник медслужби команди Артур Глущенко.

"У Тайсона пошкодження внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба. Травма важка. Частково розрив. Операція не потрібна, лікування консервативне, але тривалого характеру", – сказав Глущенко.

Нагадаємо, гравець Зорі Ігор Харатін грубо зіграв проти капітана донеччан і той був змушений покинути поле з допомогою медиків.

Вболівальники гірників погрожують Харатіну розправою.

Джерело - Футбол 1.