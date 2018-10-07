Олімпік перед грою з Динамо провів тренування на базі киян. ФОТО

Донецький Олімпік провів передматчеве тренування перед грою з Динамо на базі киян у Конча-Заспі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До матчу вже готували команду Сергій Шевчук та Руслан Ротань, які пояснювали футболістам різні дії на полі.

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У грі з Динамо олімпійцям не допоможуть капітан команди Дмитро Гришко. Разом з ним відсутні Сергій Вакуленко, Дмитро Білоног

Нагадаємо, Руслан Ротань розповів про майбутній дебют на тренерському містку.

Джерело - Олімпік.