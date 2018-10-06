Ротань: такий дебют нікому не побажаєш

Екс-футболіст Динамо і збірної України Руслан Ротань розповів про те, як потрапив у Олімпік.
Його слова наводить FootballHUB.
"Необхідно забути про футболістів Шевчука і Ротаня. Тепер є В'ячеслав Анатолійович Шевчук - головний тренер Олімпіка і я - його помічник. Всі наші думки пов'язані з тим, щоб дати команді новий виток для прогресу. Тренерського досвіду в нас немає, і це великий мінус. Втім залишився футбольний досвід і робота з багатьма тренерами, яку ми можемо передати футболістам. Сподіваємося, гравці нас зрозуміють і сприймуть", — наголосив Ротань.
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За словами гравця, перехід до донецької команди відбувся спонтанно.
"У мене були думки продовжити кар'єру. Я відчував у собі сили, але тепер вирішив, що настав час рухатися далі та передавати свій досвід. Час невблаганно біжить вперед і вимагає змін", — сказав Ротань.
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Про майбутній дебют на тренерському містку екс-динамівець заявив:
"Стосовно матчу з Динамо, то нікому не побажаєш такого дебюту. Кияни зараз роздратовані своїми результатами", — підсумував Ротань.
Нагадаємо Шевчук і Ротань очолили донецький Олімпік.
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Джерело - FootballHUB.