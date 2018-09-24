Реал хоче придбати молодого голландця майже за 100 млн

Мадридський Реал готує 80 млн на молодого голландського півзахисника Френкі Де Йонга, з Аяксу.
Про це повідомляє xsport.ua, з посиланням на De Telegraaf.
За інформацією джерела, "вершкові" готові заплатити амстердамському клубу 80 мільйонів євро за 19-річного голландця, а агент де Йонга, Алі Дурсун поки відмовляється коментувати будь-які трансферні чутки, які стосуються його клієнта.
Нагадаємо, Аякс вибив Динамо з Ліги Чемпіонів.
Також, президент Реалу жорстко розкритикував Ла Лігу.
Джерело - xsport.ua.