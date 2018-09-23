Президент Реалу жорстко розкритикував Ла Лігу

Флорентіно Перес виступив категорично проти проведення матчів Прімери у США.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Президент мадридського Реалу заявив, що його клуб не буде грати поєдинки чемпіонату Іспанії у США та Канаді, які ініціювала Ла Ліга.

"Ми не збираємося грати в США. Не знаю, в чиїх інтересах організація матчів в Америці, але це точно не в інтересах клубів та вболівальників. Реал категорично відмовляється брати участь в цьому", - сказав Перес.

Нагадаємо, Ла Ліга звернулася до Федерації футболу Іспанії з пропозицією провести матч між Барселоною та Жироною 26 січня наступного року у Маямі.

Водночас, Флорентіно Перес звернувся до НБА із проханням прийняти мадридський Реал до найсильнішої баскетбольної ліги світу.

Джерело - Mundo Deportivo.