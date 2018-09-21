Шуст: Кожен м'яч забивали після наших помилок

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст розповів про гру Ворскли з Арсеналом та користь, яку отримали футболісти від цього протистояння.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Від матчу залишилися тільки позитивні емоції — атмосфера чудова. Нам було важко грати з Арсеналом, оскільки команди різних вагових категорій. Та ми відчули, що таке найвищий рівень.

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Чи задоволені тим, що зуміли забити Арсеналу два голи? У ході гри нам було дуже складно, але в цілому для першого матчу Ліги Європи вийшло непогано. Для нас це перший досвід, багато футболістів вперше грали на такому рівні. Нам це буде корисним. Потрібно рухатися вперед, підвищувати свій рівень і прогресувати, щоб виглядати в таких матчах впевненіше", — зазначив воротар Ворскли.

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Про голи у власні ворота голкіпер визнав, що суперник грамотно скористався їх помилками.

"Кожен м'яч забили після наших помилок. У четвертому, наприклад, моя вина. Все одно залишилося позитивні враження від стадіону і від публіки. Чекаємо наших уболівальників на стадіоні в наступній грі", — підсумував Шуст.

Нагадаємо, Ярмоленко навідався у роздягальню Ворскли після гри з Арсеналом.

А капітан Ворскли здивував усіх перед матчем.

Джерело - Футбол.