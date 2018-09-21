Що я бачу? Капітан Ворскли здивував вболівальників перед матчем з Арсеналом. ВІДЕО

Капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков здивував вболівальників та став об'єктом насміхань.
Перед виходом на поле Емірейтс на гру з Арсеналом, Володимир дивно витер обличчя чим обурив мережу.
Так на сторінці Troll Football Media у Twitter відреагували так:
"Що, дідько, я бачу?"
What the hell did i just watch 🤢🤮 #ArsenalVorskla— Troll Football Media (@Troll__Footbal) 20 вересня 2018 р.
(🎥: @Pagolo )pic.twitter.com/uyxxec6S7g
Нагадаємо, Ворскла програла Арсеналу.
Відео голів дивіться за посиланням.
Джерело - Чемпіон.