Що я бачу? Капітан Ворскли здивував вболівальників перед матчем з Арсеналом. ВІДЕО

Капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков здивував вболівальників та став об'єктом насміхань.

Перед виходом на поле Емірейтс на гру з Арсеналом, Володимир дивно витер обличчя чим обурив мережу.

Так на сторінці Troll Football Media у Twitter відреагували так:

"Що, дідько, я бачу?"

Нагадаємо, Ворскла програла Арсеналу.

Відео голів дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.