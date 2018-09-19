Фоменко розповів як потрапив на посаду головного тренера

Екс-головний тренер Динамо і збірної України Михайло Фоменко розповів, як потрапив на посаду керманича національної команди.

Про це повідомляє видання Панорама.

"Я головував у комітеті збірних у ФФУ. Тоді терміново шукали для національної збірної тренера. Пробували запросити одного, другого, третього, але у всіх були такі захмарні вимоги. Ну де Федерація тоді могла взяти п'ять мільйонів на зарплату тренера?

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Плюс мовний бар'єр. Я працював за кордоном, тому знаю, як це складно. Якщо мови не знаєш — нічого сунутися. В Іраку я вивчив слів 200 для того, щоб донести до гравців хоч якісь футбольні ідеї. Ну і просив футболістів, щоб вони не сміялися, коли я розмовляв", — сказав Фоменко.