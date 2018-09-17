Шевченко відвідає матч Ліги Європи Арсенал-Ворскла

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже чекає на виступ українських клубів на європейській арені.

Про це розповів сам наставник "синьо-жовтих".

"Я з нетерпінням чекаю початку групового раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи, де буде виступати чимало українських футболістів. Деякі матчі побачу на власні очі. Скоро в Лондон на гру з Арсеналом приїдуть полтавці, і я планую відвідати цей поєдинок", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Шевченка перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - zbirna.com.