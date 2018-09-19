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Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 16:05 176 0
Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1/2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Також: Ломаченко визнаний найкращим боксером світу

Нагадаємо, що Ліверпуль влаштував гольову перестрілку з ПСЖ, Локомотив розгромно програв Галатасараю. Інші результати першого туру Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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