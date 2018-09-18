Марадона розгромною перемогою дебютував на посаді головного тренера

Аргентинець Дієго Марадона ефектно дебютував на чолі мексиканського клубу Дорадос. Його команда у матчі восьмого туру Апертури переграла Кафеталерос із рахунком 4:1.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Ця перемога для Дорадоса стала першою за останні 7 поєдинків. Тепер команда, маючи 6 очок, піднялася на 10 місце в таблиці.
Una noche de 🔟 en #LaPecera. 😍👏— #HazlaDeDiez (@Dorados) 18 вересня 2018 р.
🗣️ ¡Ganamoooooooos el #DORvsTAP! #HazlaDeDiez pic.twitter.com/WqL7LZV9hf
Нагадаємо, що в травні Марадона обійняв посаду голови правління брестського Динамо, однак уже 7 вересня стало відомо про офіційне призначення аргентинця у Дорадосі.
Джерело - Dorados.