Марадона розгромною перемогою дебютував на посаді головного тренера

Аргентинець Дієго Марадона ефектно дебютував на чолі мексиканського клубу Дорадос. Його команда у матчі восьмого туру Апертури переграла Кафеталерос із рахунком 4:1.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Ця перемога для Дорадоса стала першою за останні 7 поєдинків. Тепер команда, маючи 6 очок, піднялася на 10 місце в таблиці.

Нагадаємо, що в травні Марадона обійняв посаду голови правління брестського Динамо, однак уже 7 вересня стало відомо про офіційне призначення аргентинця у Дорадосі.

Джерело - Dorados.