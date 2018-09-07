Марадона очолив клуб з Мексики. ВІДЕО

Знаменитий футболіст Дієго Марадона призначений головним тренером мексиканського клубу Дорадос.

Про це повідомляє офіційний твіттер мексиканської команди.

Дорадос виступає у другому мексиканському дивізіоні і, набравши 3 очки в 6 матчах, займає 13-е місце в таблиці.

У травні Марадона став головою правління брестського Динамо. Останнім клубом, у якому він працював тренером, був Аль-Фуджайра.

Днями ходили чутки, що Марадона піде з Динамо.

Джерело - Чемпіон.