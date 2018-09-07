Марадона очолив клуб з Мексики. ВІДЕО

Знаменитий футболіст Дієго Марадона призначений головним тренером мексиканського клубу Дорадос.
Про це повідомляє офіційний твіттер мексиканської команди.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! 🐠#HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL— #HazlaDeDiez (@Dorados) 6 вересня 2018 р.
Дорадос виступає у другому мексиканському дивізіоні і, набравши 3 очки в 6 матчах, займає 13-е місце в таблиці.
У травні Марадона став головою правління брестського Динамо. Останнім клубом, у якому він працював тренером, був Аль-Фуджайра.
Днями ходили чутки, що Марадона піде з Динамо.
Джерело - Чемпіон.