Безус зробив асист та отримав червону картку в матчі проти Гента

У матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії Гент Романа Яремчука вдома поступився Сент-Трюйдену, за який виступає Роман Безус.

Колишній хавбек Дніпра відзначився в цьому матчу результативною передачею та був вилучений з поля за дві жовті картки.

Після цього матчу Гент залишився на 5-й сходинці в турнірній таблиці з 13 очками у активі, Сент-Трюйден піднявся на 10-е місце

Чемпіонат Бельгії

7-й тур

17 вересня

Гент - Сент-Трюйден 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Де Сарт, 1:1 - 51 Бронн, 1:2 - 80 Камада

Нагадаємо, минулого сезону Безус увійшов до топ-5 найкращих асистентів чемпіонату Бельгії

Безус прокоментував невиклик до збірної України.

Джерело - Чемпіон.