Безус прокоментував невиклик до збірної України

Півзахиснику бельгійського Сент-Трюйдена Роману Безусу ще потрібно працювати, задля виклику до збірної України з футболу.

Про це розповів сам гравець.

"Ні, я нічого не чув від головного тренера збірної. Сподіваюся, він бачив мій поєдинок проти Стандарда. Можливо, мені потрібна ще пару голів, щоб привернути увагу", – сказав Безус.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 24 гравці на поєдинки Ліги Націй.

Матчі проти Чехії та Словаччини відбудуться 6 та 9 вересня відповідно.

Також, Шевченко назвав проблемні позиції у збірній.

Джерело - football24.