Мій профіль

БАСКЕТБОЛ. Україна - Іспанія 76:65. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Сьогодні 20:47 3580
Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО
Сьогодні 18:50 293
Кубок Девіса: де дивитися матч Україна - Португалія
Сьогодні 14:47 601
Україна - Португалія: Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців
Сьогодні 14:40 416
Україна - Іспанія: де дивитися матч кваліфікації на Чемпіонат світу.
Сьогодні 14:13 799
Ніцца прийме Ренн, а ПСЖ зіграє вдома з Сент-Етьєном: відео онлайн-трансляція матчів Ліги 1
Сьогодні 13:36 174
Десна - Арсенал: де дивитися матч
Сьогодні 12:17 419
Блоги
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 23:24 796
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:14 2960 1
У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит
У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит Phillip Hess
Вчора 17:12 642
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:47 Баскетбол БАСКЕТБОЛ. Україна - Іспанія 76:65. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 3580
20:31 Футбол Шахтар представив нового талісмана. ВІДЕО 157
20:10 Футбол Тренер Леганеса пояснив чому Лунін не зіграє проти Вільярреала 207
19:50 Футбол Алієв: Рівень футболістів Динамо дуже слабкий 194
19:28 Футбол Григорчук не повернувся в Астану 359
19:10 Футбол Боруссія Д - Айнтрахт. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу 3-го туру Бундесліги 215
18:50 Бокс Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО 293
18:34 Футбол Де дивитися матчі 8-го туру УПЛ 437
18:08 Футбол Уеска - Райо Вальєкано. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла-Ліги 184
17:49 Теніс Калініна програла в 1/4 фіналу турніру ITF у Франції 296
17:29 Футбол Сидорчук: до Зорі готуватися не треба. ВІДЕО 364
17:05 Футбол Новачок Динамо вже прибув у розташування київського клубу 1237
16:42 Теніс Стаховський обіграв португальця в матчі кубка Девіса 409
16:24 Футбол Гвардіола розповів скільки коштує Де Брюйне 447
16:11 Футбол Пеллегріні розповів коли Ярмоленко вийде в стартовому складі Вест Гема 558
15:56 Теніс Юна українка вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі 885
15:17 Стрільба Коростильов здобув перше доросле золото у стрільбі 447
15:11 Баскетбол Баскетболіст зрадив дружині понад 300 разів 421
14:47 Теніс Кубок Девіса: де дивитися матч Україна - Португалія 601
14:40 Теніс Україна - Португалія: Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців 416
14:27 Футбол Евертон може недорахуватися очок через тренера 286
14:13 Баскетбол Україна - Іспанія: де дивитися матч кваліфікації на Чемпіонат світу. 799
13:58 Футбол Гравець Ренна не вважає Динамо великим клубом 1934
13:36 Футбол Ніцца прийме Ренн, а ПСЖ зіграє вдома з Сент-Етьєном: відео онлайн-трансляція матчів Ліги 1 174
13:11 Баскетбол Дванадцятка найкращих: хто захищатиме кольори баскетбольної збірної України в матчі з Іспанією 557

Уеска - Райо Вальєкано. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла-Ліги

Сьогодні 18:08 184 0
Уеска - Райо Вальєкано. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла-Ліги

Четвертий тур чемпіонату Іспанії стартує матчем двох новачків елітного дивізіону – Уески і Райо Вальєкано.

Обидві команди ставлять перед собою завдання зберегти місце в еліті, тому в поєдинках проти прямих конкурентів змушені брати максимум очок. Протистояння обіцяє бути безкомпромісним.

Слідкувати за подіями матчу пропонуємо в режимі відеотрансляції за допомогою MEGOGO.

Підписуйтеся та дивіться футбол в чудовій якості.

Нагадаємо, захисника Барселони затримала поліція.

Також, Барселона підписала гравця збірної Уругваю.

 

Джерело - megogo.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()