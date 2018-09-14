Уеска - Райо Вальєкано. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла-Ліги

Четвертий тур чемпіонату Іспанії стартує матчем двох новачків елітного дивізіону – Уески і Райо Вальєкано.

Обидві команди ставлять перед собою завдання зберегти місце в еліті, тому в поєдинках проти прямих конкурентів змушені брати максимум очок. Протистояння обіцяє бути безкомпромісним.

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Нагадаємо, захисника Барселони затримала поліція.

Також, Барселона підписала гравця збірної Уругваю.

Джерело - megogo.