Захисника Барселони затримала поліція

Захисник Барселони Жерар Піке був затриманий поліцією за водіння без прав.
Про це повідомляє AS з посиланням на радіостанцію Cadeba Cer.
Патруль зупинив машину 31-річного футболіста в п'ятницю вдень. Виявилося, що у Жерара раніше відібрали водійські права за численні порушення.
Найближчим часом гравець "блаугранас" буде викликаний до суду, на якому буде озвучено вирок.
За законодавством Іспанії подібні правопорушення караються штрафом у розмірі 6 тисяч євро, 90 днів громадських робіт або навіть шестимісячним тюремним терміном.
Раніше, воротар Тотенгема був затриманий поліцією.
Також, Ліверпуль здав свого гравця поліції.
Джерело - ua-football.