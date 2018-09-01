Захисника Барселони затримала поліція

Захисник Барселони Жерар Піке був затриманий поліцією за водіння без прав.

Про це повідомляє AS з посиланням на радіостанцію Cadeba Cer.

Патруль зупинив машину 31-річного футболіста в п'ятницю вдень. Виявилося, що у Жерара раніше відібрали водійські права за численні порушення.

Найближчим часом гравець "блаугранас" буде викликаний до суду, на якому буде озвучено вирок.

За законодавством Іспанії подібні правопорушення караються штрафом у розмірі 6 тисяч євро, 90 днів громадських робіт або навіть шестимісячним тюремним терміном.

Раніше, воротар Тотенгема був затриманий поліцією.

Також, Ліверпуль здав свого гравця поліції.

Джерело - ua-football.