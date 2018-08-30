Барселона підписала гравця збірної Уругваю

19-річний центральний захисник молодіжної збірної Уругваю і клубу Бостон Рівер, Рональд Араухо, перейшов у Барселону.
Про це повідомляє sport.ua.
Араухо уклав з "блаугранас" п'ятирічний контракт.
Сума трансферу склала € 1,7 мільйона. З урахуванням бонусів вона може вирости до € 5,2 мільйона.
Футболіст виступатиме за Барселону Б. клаусула Рональда становить 100 мільйонів євро. У разі його переходу в першу команду вона виросте до 200 мільйонів.
Араухо - капітан збірної Уругваю U-20, за яку він провів 5 матчів.
Нагадаємо, Барселона підпише ще одного гравця до закриття трансферного вікна.
Також, Барселона готує божевільний трансфер Салаха за чверть мільярда.
Джерело - sport.ua.