Караваєв: Мені здається Динамо рухається в правильному напрямку

Півзахисник Зорі, Олександр Караваєв, вважає, що Динамо правильно розвивається.

Про це повідомляє football24.ua.

"У столичної команди хороший, згуртований колектив – хлопці і Олександр Хацкевич роблять все для цього. Видно також, що молоді футболісти, яких у киян чимало, хочуть прогресувати. У Динамо йде процес перебудови – мені здається, команда рухається у правильному напрямку".



