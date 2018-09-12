Двоє українців потрапили до символічної збірної 2 туру Ліги Націй. ФОТО

Портал Whoscored, який спеціалізується на футбольній статистиці, відзначив захисників збірної України Олександра Караваєва і Миколи Матвієнко.
Захисники Зорі та Шахтаря потрапили в символічну збірну кращих гравців 2-го туру Ліги націй Ліги В.
За матч зі Словаччиною Караваєв отримав оцінку 7.48, Матвієнко - 7.58.
.@ChrisEriksen8 is our player of the round in League B following his match-winning display against Wales and is one of three Denmark players to make the XI pic.twitter.com/IFOggJ1j7r— WhoScored.com (@WhoScored) 12 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Україна мінімально переграла Словаччину в Лізі Націй.
А новачок збірної України заявив, що жовто-сині тактично переграли суперника.
Джерело - WhoScored.com.