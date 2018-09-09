InStat назвав найкориснішого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною

Найкориснішим гравцем збірної України у матчі Ліги Націй проти Словачччини за версією InStat став Олександр Караваєв.

Про це повідомляє Команда 1.

Рейтинг ефективності його гри склав 316 балів. На другому місці серед українських футболістів - Андрій П'ятов (301), на третьому - Микола Матвієнко (274).

В активі Караваєва 95 ТТД (більше за всіх у команді) з браком в 13%, він виграв 10 єдиноборств з 13-ти, зробив чотири вдалі обведення, виконав 13 відборів, перехоплень і підбирань. Точність передач півзахисника Зорі склала 87%, три з них були фланговими.

Нагадаємо, збірна України у 2-му турі Ліги Націй перемогла Словаччину з рахунком 1:0.

Водночас, тренер збірної Словаччини Ян Козак назвав пенальті у ворота його команди суперечливим.

Джерело - Команда 1.