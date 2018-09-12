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Український тренер став найкращим у чемпіонаті Латвії

Сьогодні 19:06 326 0
Український тренер став найкращим у чемпіонаті Латвії

Український наставник Риги, Віктор Скрипник, став найкращим тренером чемпіонату Латвії у серпні.

Про це повідомляє сайт федерації футболу країни.

Асоціація тренерів Латвії обрали Скрипника найкращим тренером, через безпрограшну та суху серію, яка досягла 11-и матчів.

Також, найкращим гравцем місяця став голкіпер Риги, який не пропускає вже 11 матчів поспіль.

Офіційний Instagram команди привітав свого тренера та кіпера з таким досягненням.

 
 
 
 
 
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Viktor Skripnik - best Latvian championship coach in August! Roberts Ozols - best Latvian championship player in August! 🦁❤️⚽️🇱🇻👌😎🔥 #football #soccer #sports #latvia #riga #motivation #coach #goalkeeper #lion

Публикация от Riga FC (@rigafc)

Нагадаємо, цього літа Скрипник очолив Ригу.

Джерело - Федерація футболу Латвії.

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