Головко: Хотілося б перемагати не з такими нервами

Головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко розповів про матч його підопічних зі збірною Андорри.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Ми просто не включили потрібні швидкості. Ми спробували після перерви їх збільшити. Я сказав Коваленко: якщо ми включимо швидкість, то суперник допустить помилку. Це і сталося. Хочу подякувати хлопцям, що після незабитого пенальті ми знайшли сили", — сказав Головко.

Керманич наголосив на тому, що після матчу з Латвією його підопічні не встигли відновитися.

"Ми перемогли заслужено. Втім хотілося, щоб не з такими нервами і не з такими зусиллями. У перерві було багато питань стосовно роботи. Деякі акценти розставив, і це принесло плоди", — розповів керманич України.

Про майбутній матч Головко зауважив:

"За три тижні у нас складний матч зі збірною Шотландії. Після цієї гри, у мене є аргументи розмовляти з футболістами іншою мовою. Якщо брати топ-команди і команди, які знаходяться знизу, вони відсуваються вище. І банальна фраза слабких команд немає - стає реальною. Вони не слабкі, вони просто грають в інший футбол. У футболі все дуже просто - забив на один гол більше і ти виграв".

Нагадаємо, збірна України переграла Андору завдяки голу Шведа.

Як забивав Мар'ян Швед дивіться за посиланням.

Джерело - Футбол.