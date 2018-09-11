Швед приніс молодіжці перемогу над Андоррою

Молодіжна збірна України у матчі відбору до Чемпіонату Європи 2019 переграла Андорру.

Українці довго не могли забити гол. Спочатку арбітр не зарахував гол наприкінці першого тайму. Потім мМар'ян Швед на 86-ій хвилині нереалізував пенальті.

Втім він зумів реабілітуватися і вже з гри забив переможний м'яч.

Відбірковий матч на Євро-2019

11 вересня

Україна (U-21) - Андорра (U-21) 1:0 (0:0)

Україна: Каневцев, Лєднєв, Борячук (Русин, 46), Коваленко, Шапаренко (Третяков, 46), Миколенко, Михайличенко, Тимчик (Гуцуляк, 81), Швед, Попов, Назарина.

Андорра: Ікер, Фернандес, Карамес, Сампер, Бове, Помарес, Реєс, Гарсія (Гуілен, 75), Альварес (Кастільйо, 55), Паблос (Валес, 82), Мартінес

Гол: 1:0 — 87 Швед

Нагадаємо, у попередньому матчі Україна переграла Латвію.

Джерело - Xtvgsjy.