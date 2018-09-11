Визначився найкращий клуб року за версією Асоціації європейських клубів

Реал визнаний найкращим клубом 2018 року по версії Асоціації європейських клубів (ECA).
Про це повідомляє офіційний Twitter організації.
Нагороду Найкращий спортивний прогрес отримав Зальцбург, кращими жіночими командами визнані Челсі і Арсенал, а нагороду за соціальну роботу отримав Гент.
Congrats to all the winners at tonight’s #ECAAwards ceremony! @realmadrid @RedBullSalzburg @KAAGent @Arsenal @ChelseaFC— ECA (@ECAEurope) 10 вересня 2018 р.
👏👏👏 pic.twitter.com/Fp9Nc8mfmp
Нагадаємо, найкращим гравцем минулого розіграшу Ліги Чемпіонів визнали Модрича.
Натомістьк агент Роналду розкритикував таке рішення.
Джерело - twitter/ECAEurope.