Агент Роналду шокований, що найкращим гравецем Ліги чемпіонів визнали не його клієнта

Нагорода найкращому гравцеві року за версією УЄФА мала бути вручена Кріштіану Роналду.

Про це заявив агент гравця Жорже Мендеш.

"У футбол грають на полі, а не в кабінетах. І саме на полі Роналду був найкращим. Він забив у Лізі чемпіонів 15 м'ячів, сам витягнув Реал до чергової перемоги в Лізі чемпіонів",- говорить агент.

"Це смішно, ганебно. Думаю, що сам переможець не сумнівається, що Роналду найкращий на своїй позиції", - цитує Мендеша ua-football.