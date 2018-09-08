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Швейцарія та Білорусь розгромили своїх суперників у Лізі націй

Сьогодні 21:45 269 0
Швейцарія та Білорусь розгромили своїх суперників у Лізі націй

Відбулись матчі першого туру Ліги націй у групах А, С та D.

Швейцарія розтрощила Ісландію з рахунком 6:0. Всі 6 голів забили різні гравці. А останній гол забив екс-гравець Динамо Адмір Мехмеді, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Білорусь також розгромно перемогла Сан-Маріно. Підопічні Ігора Кріушенка забили 5 голів та не пропустили жодного.

Натомість Фінляндія мінімально обіграла Угорщину. Єдиний гол у матчі на 7 хвилині забив Теему Пуккі.

Ліга націй. 1 тур

Група А

Швейцарія – Ісландія  6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Цубер, 2:0 - 23 Закарія, 3:0 - 53 Шакірі, 4:0 - 67 Сеферовіч, 5:0 - 71 Аєті, 6:0 - 82 Мехмеді

Група С

Фінляндія – Угорщина  1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Пуккі

Група D

Білорусь – Сан-Маріно  5:0 (2:0)

Голи: 1: 0 - 4 Стасевич, 2:0 - 26  Драгун, 3:0 - 67 Сорока (пен), 4:0 - 87 Драгун, 5:0 - 90+1 Ковалєв 

Нагадаємо, Північна Ірландія програла у Лізі націй.

Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

Де купити форму збірної України з футболу?

Джерело - Чемпіон.

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