Північна Ірландія програла на очах у своїх вболівальників у Лізі націй

Перший тур Ліги націй продовжився сьогодні, 8-го вересня матчем Північної Ірландії і Боснії та Гереговини.
Просто шалене невезіння північно-ірландців, помножене на ефективність боснійців. Господарі переграли суперника абсолютно за всіма компонентам, окрім одного – забили менше голів.
І три очки йдуть в залік саме Боснії та Герцеговини.
Ліга націй
Ліга В. Група 3
8 вересня
Північна Ірландія - Боснія і Герцеговина 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Дулевич, 0:2 - 64 Сарич 1:2 - 93 Уільям Грігг.
Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.