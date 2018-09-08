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Збірна України U-19 виграла другий матч на турнірі в Латвії

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Збірна України U-19 виграла другий матч на турнірі в Латвії

Юнацька збірна України U-19 виграла у своїх однолітків із Македонії.

На міжнародному турнірі Кубок Федерації футболу Латвії команди зіграли другий тур.

Підопічні Сергія Попова знову перемогли. Цього разу українці розібралися з командою Македонії - 2:0. Точними ударами у складі синьо-жовтих відзначилися Ісаєнко й Сікан, для якого цей гол став другим під час змагань.

Кубок Федерації футболу Латвії

Другий тур

8 вересня

Україна U-19 - Македонія U-19 2:0(1:0)

Голи: 1:0 - 11 Ісаєнко, 2:0 - 77 Сікан.

Нагадаємо, Україна переграла Чехію в Лізі Націй.

А головний тренер збірної України визволяв вболівальників із рук поліції.

Джерело - Чемпіон.

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