Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО

Відразу після фінального свистка в матчі Ліги націй Чехія - Україна місцева поліція заарештувала вісьмох уболівальників синьо-жовтих.

За фанатів спробував заступитися тренер українців Андрій Шевченко, але безрезультатно.

Причиною арештів стало те, що найактивніші фанати спробували пробратися на поле. Після короткої сутички поліцію з трибун закидали сміттям.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко вже вирушив до відділку, щоб спробувати звільнити уболівальників, передає Sportarena.

Відзначимо, на матчі були присутні більше тисячі українських уболівальників. Перед грою вони заспівали славнозвісну пісню про Путіна.

Джерело - Спортарена.