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Шевченко може змінити склад збірної на матч зі Словаччиною

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Шевченко може змінити склад збірної на матч зі Словаччиною
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не виключає змін у складі команди на поєдинок зі словаками в Лізі націй.
Про це сказав сам наставник.
"У нас був непростий матч у Чехії, ми віддали багато енергії. Важливо, щоб усі відновилися. Тим, хто виходив в основі, але не грає в клубі, буде важкувато. Будемо дивитися, розмовляти й визначати склад. Він стане відомий завтра. Не виключено, що будуть зміни",- цитує Шевченка ФФУ.
Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня на Арені Львів. Зустріч пройде без уболівальників.

Джерело - ФФУ.

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