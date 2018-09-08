Шевченко може змінити склад збірної на матч зі Словаччиною

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не виключає змін у складі команди на поєдинок зі словаками в Лізі націй.

Про це сказав сам наставник.

"У нас був непростий матч у Чехії, ми віддали багато енергії. Важливо, щоб усі відновилися. Тим, хто виходив в основі, але не грає в клубі, буде важкувато. Будемо дивитися, розмовляти й визначати склад. Він стане відомий завтра. Не виключено, що будуть зміни",- цитує Шевченка ФФУ.