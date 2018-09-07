Збірна України прибула до Львова на матч Ліги націй проти Словаччини.ФОТО

Національна збірна України вже знаходиться у Львові, де в матчі 2 туру Ліги націй зіграє проти команди Словаччини.

Про це повідомляє football24.ua

Сотні українських уболівальників приїхали в аеропорт, щоб зустріти національну команду.

У вечері наставник команди Андрій Шевченко планує провести тренування, оскільки у тренера було мало часу перед першим поєдинком, щоб провести достатню кількість занять з підопічними.

Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться на Арені Львів у неділю, 9 вересня.

Початок матчу о 16:00. До слова, матч пройде при порожніх трибунах згідно рішення УЄФА.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.

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Джерело - football24.ua.