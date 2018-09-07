Мій профіль

Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй

Вчора 23:54 5653 2
Шевченко: Ми знали наші сильні якості
Сьогодні 09:58 434
Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)
Сьогодні 09:33 3810 3
Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО
Сьогодні 09:16 970
Українці заспівали славнозвісну пісню про Путіна перед грою з чехами. ВІДЕО
Сьогодні 08:10 1496
Коноплянка показав за рахунок чого збірна України перемогла чехів. ВІДЕО
Сьогодні 07:51 2598 1
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО
Сьогодні 07:16 2145
Блоги
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 12:51 447 1
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:16 2145
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Максим Буйдин
05.09.2018 19:30 3784
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:27 Футбол Снейдер розповів, що відчуває після закінчення кар'єри 111
13:09 Футзал Українські футзалістки переграли Польщу 131
12:51 Футбол Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО 447 1
12:51 Футбол Шевченко розповів про вдалі заміни у матчі з Чехією 336
12:34 Футбол Павелко посприяв визволенню арештованих українських фанатів у Чехії 235
12:12 Футбол Заховайло: Це найсильніший матч у виконанні збірної за всю нашу історію 336
11:48 Футбол Сабо: Другий гол - це подарунок за те, що ми не забивали 405
11:28 Футбол Дебютант збірної України: Ми повністю переграли Чехію у всіх аспектах 275
11:14 Футбол Фанати збірної України вимагають розслідувати скандальну справу. ФОТО 567
10:57 Футбол Шевченко розповів про інцидент з вболівальниками 779
10:39 Теніс Стаховський побореться за путівку у фінал парного турніру в Кассі 145
10:15 Футбол Лідер збірної Чехії: П'ятов невпевнено грає на ближньому куті 423
09:58 Футбол Шевченко: Ми знали наші сильні якості 434
09:37 Теніс Кривдниця Цуренко зіграє у фіналі US Open. ВІДЕО 366
09:33 Футбол Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО) 3810 3
09:16 Футбол Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО 970
08:56 Бокс Бій Ломаченка можуть перенести 816
08:33 Теніс Лопатецька побореться за півфінал юнацького US Open 340
08:10 Футбол Українці заспівали славнозвісну пісню про Путіна перед грою з чехами. ВІДЕО 1496
07:51 Футбол Коноплянка показав за рахунок чого збірна України перемогла чехів. ВІДЕО 2598 1
07:16 Футбол Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО 2145
06:35 Футбол Футбол. Україна перемогла Чехію в Лізі Націй. ВІДЕООГЛЯД 6486
00:05 Футбол Як Зінченко приніс збірній Україні перемогу над чехами. ВІДЕО 2767
6 Вересня 2018
23:54 Футбол Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй 5653 2
23:32 Єдиноборства МакГрегор може закінчити кар'єру після бою з Нурмагомедовим 386

Сабо: Другий гол - це подарунок за те, що ми не забивали

Сьогодні 11:48 405 0
Сабо: Другий гол - це подарунок за те, що ми не забивали

Експерт телеканалу Футбол, колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями від гри збірної України у матчі проти Чехії.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"Наша команда повністю володіла ініціативою протягом 90 хвилин. Так, були контратаки суперника, були якісь моменти. Але у нашої команди було багато таких моментів, де потрібно забивати. Не щастило Яремчуку, Марлосу. У будь-якому випадку, другий гол - це подарунок нам за те, що ми не забивали", — сказав Сабо.

Нагадаємо, Шевченко похвалив своїх гравців за перемогу.

Джерело - Футбол.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()