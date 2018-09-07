Сабо: Другий гол - це подарунок за те, що ми не забивали

Експерт телеканалу Футбол, колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями від гри збірної України у матчі проти Чехії.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"Наша команда повністю володіла ініціативою протягом 90 хвилин. Так, були контратаки суперника, були якісь моменти. Але у нашої команди було багато таких моментів, де потрібно забивати. Не щастило Яремчуку, Марлосу. У будь-якому випадку, другий гол - це подарунок нам за те, що ми не забивали", — сказав Сабо.