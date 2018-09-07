Шевченко: Ми знали наші сильні якості

На післяматчевій прес-конференції головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко видав солідну порцію компліментів своєму супернику.

Його слова наводить сайт Федерації футболу України.

"Я хочу зробити комплімент чеській збірній, у неї є гарні виконавці, вона варіювала схеми гри. Думаю, в цієї команди чудове майбутнє. Тренеру збірної завжди важко працювати, особливо коли ти отримуєш гравців за день після їхніх матчів за клуби. Важко напрацювати якісь схеми. Я бачу, що збірна Чехії розуміє схеми свого головного тренера. Після першого тайму господарі перелаштувалися, що відразу ускладнило наші дії", — сказав Шевченко.