Шевченко: Ми знали наші сильні якості

На післяматчевій прес-конференції головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко видав солідну порцію компліментів своєму супернику.
Його слова наводить сайт Федерації футболу України.
"Я хочу зробити комплімент чеській збірній, у неї є гарні виконавці, вона варіювала схеми гри. Думаю, в цієї команди чудове майбутнє. Тренеру збірної завжди важко працювати, особливо коли ти отримуєш гравців за день після їхніх матчів за клуби. Важко напрацювати якісь схеми. Я бачу, що збірна Чехії розуміє схеми свого головного тренера. Після першого тайму господарі перелаштувалися, що відразу ускладнило наші дії", — сказав Шевченко.
Заслужили на теплі слова і футболісти української команди.
"Сьогодні збірна України виглядала дуже добре. Ми маневрували, наші гравці правильно розташовувалися, ми знали наші сильні якості. Ми маємо багато хороших, технічних гравців у середній лінії, які добре маневрують, вміло грають у короткий та середній пас, при цьому легко долають простір між лініями. Внаслідок цього ми створили велику кількість моментів", — підсумував Шевченко.
Нагадаємо, Україна переграла Чехію в Лізі Націй.
А головний тренер збірної України визволяв вболівальників із рук поліції.
Джерело - ФФУ.